Арахамія, Терехов та Абрамович створюють нову партію – ЗМІ

В Україні на базі Асоціації прифронтових міст та громад поступово формується новий політичний проєкт, який може стати політичною партією із загальнонаціональними амбіціями

До ініціативи, за даними джерел, причетні голова фракції "Слуга народу"Давид Арахамія, мер Харкова Ігор Терехов, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та бізнесмен і колишній нардеп Ігор Абрамович.

За словами співрозмовників видання, новий проєкт буде створено на базі Асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює Терехов. Варто зазначити, що хоча поряд з ним, з огляду на медіаресурси Асоціації, є ще один "фронтмен" – голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Головним політичним "ідеологом" ініціативи джерела називають голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Три співрозмовники видання також стверджують, що ключовим спонсором створення нового проекту є екс-нардеп від колишньої "Опозиційної платформи – За життя", родом з Харкова, Ігор Абрамович.

Водночас ще один проінформований співрозмовник у Раді каже, що наразі він не залучений до фінансування проекту, однак не виключає цього у майбутньому.

Низка джерел у парламенті раніше зазначала, що Ігор Абрамович у 2019 році був включений до списку ОПЗЖ за квотою Вадима Рабіновича. У 2022 році журналісти УП писали, що після початку повномасштабного вторгнення Абрамович оселився на Лазурному узбережжі Франції.

У команді ініціативи стверджують, що Асоціація є не політичним проєктом, а об'єднанням громад для практичної співпраці з державою та міжнародними партнерами. Конкретних рішень щодо створення партії ще немає, і, за словами джерел, про можливий старт проєкту варто говорити лише після завершення війни.

Проєкт виглядає скоріше як політична заявка на майбутнє, ніж як повноцінна партія сьогодні – підкреслюють джерела.

Як відомо, наразі до Асоціації прифронтових міст та громад увійшли громади з десяти областей, включаючи всі громади Харківської області. Серед інших до організації долучилися обласні центри, такі як Запоріжжя, Суми та Херсон. Проте міська громада Миколаєва під керівництвом мера Олександра Сєнкевича до об'єднання не приєдналася, хоча сам міський голова брав участь щонайменше в одному форумі Асоціації, який відбувався у Миколаєві.

Місто Дніпро, що очолюється Борисом Філатовим, залишилося осторонь – мерія проігнорувала проведений у їхньому обласному центрі захід. Однак до організації приєднався Кривий Ріг, чиє керівництво активно бере участь у заходах АПМГ.

Участь представників Кабміну та голів ОВА у заходах Асоціації свідчить про щонайменше мовчазну підтримку проекту з боку влади.

