11:57  23 января
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 13:14

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США – Sky News

23 января 2026, 13:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В столице ОАЭ, Абу-Даби, начались первые с начала войны прямые трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами

Об этом сообщает журналистка Sky News, передает RegioNews.

По информации корреспондентки Салли Локвуд, неизвестно, находятся ли представители Украины и России в одной комнате.

"Эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала войны России", – отмечает Sky News.

Ранее советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что встреча в трехстороннем формате должна начаться в пятницу вечером.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.Американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как изветсно, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

Читайте также: Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина США война соглашение ОАЭ мирные переговоры
Кремль считает вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием мирных переговоров
23 января 2026, 12:53
Трамп заявил о готовности Зеленского заключить мирное соглашение
23 января 2026, 07:52
Все новости »
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Угрожал повредить админздание: на Львовщине задержали мужчину с гранатами
23 января 2026, 13:34
Кремль считает вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием мирных переговоров
23 января 2026, 12:53
Мукачево соединилось в живую цепь единства в День Соборности
23 января 2026, 12:49
В Запорожье загорелся жилой дом: пенсионера спасали из огня
23 января 2026, 12:45
Генераторная демократия: зарисовки из нашего дома
23 января 2026, 12:26
Считала его родным дедушкой: в Харьковской области мужчина регулярно насиловал 12-летнюю внучку
23 января 2026, 12:15
В Святошинском районе Киева горят склады: киевлян призывают закрыть окна
23 января 2026, 11:57
Миллионное хищение на защитнике: прокуратура объявила о подозрении чиновникам
23 января 2026, 11:45
Кличко призвал киевлян сделать запасы и по возможности уехать из города
23 января 2026, 11:38
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »