В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украины, России и США – Sky News

В столице ОАЭ, Абу-Даби, начались первые с начала войны прямые трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами

Об этом сообщает журналистка Sky News, передает RegioNews.

По информации корреспондентки Салли Локвуд, неизвестно, находятся ли представители Украины и России в одной комнате.

"Эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала войны России", – отмечает Sky News.

Ранее советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что встреча в трехстороннем формате должна начаться в пятницу вечером.

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.Американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как изветсно, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

