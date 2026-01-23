В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочалися перші з початку війни прямі тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатам

Про це повідомляє журналістка Sky News, передає RegioNews.

За інформацією кореспондентки Саллі Локвуд, наразі невідомо, чи перебувають представники України та Росії в одній кімнаті.

"Ці переговори мають стати першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку війни Росії", – зазначає Sky News.

Раніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч у трьохсторонньому форматі має розпочатися ввечері у п’ятницю.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

