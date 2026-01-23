11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 13:14

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News

23 січня 2026, 13:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці ОАЕ, Абу-Дабі, розпочалися перші з початку війни прямі тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатам

Про це повідомляє журналістка Sky News, передає RegioNews.

За інформацією кореспондентки Саллі Локвуд, наразі невідомо, чи перебувають представники України та Росії в одній кімнаті.

"Ці переговори мають стати першими прямими тристоронніми мирними переговорами з початку війни Росії", – зазначає Sky News.

Раніше радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч у трьохсторонньому форматі має розпочатися ввечері у п’ятницю.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

Росія Україна США війна угода ОАЕ мирні переговори
