Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав запевнення від українського колеги Володимира Зеленського про бажання укласти мирну угоду

Про це він сказав на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

За словами Трампа, під час зустрічі він обговорив із Зеленським можливі параметри угоди, які вже відомі широкому загалу.

"Я вважаю, що це була дуже хороша зустріч… Зараз я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду… Він (ред. - Зеленський) сказав, що хотів би укласти угоду сьогодні. Параметри відомі загалу. Це вже не так, що ми обговорюємо речі, які обговорювалися протягом шести чи семи місяців", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Раніше американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

