07:36  23 січня
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
06:29  23 січня
На Кіровоградщині вантаж із фури впав на авто: є загиблий та постраждала
14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
23 січня 2026, 07:52

Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду

23 січня 2026, 07:52
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав запевнення від українського колеги Володимира Зеленського про бажання укласти мирну угоду

Про це він сказав на борту літака Air Force One під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

За словами Трампа, під час зустрічі він обговорив із Зеленським можливі параметри угоди, які вже відомі широкому загалу.

"Я вважаю, що це була дуже хороша зустріч… Зараз я думаю, що вони обидва хочуть укласти угоду… Він (ред. - Зеленський) сказав, що хотів би укласти угоду сьогодні. Параметри відомі загалу. Це вже не так, що ми обговорюємо речі, які обговорювалися протягом шести чи семи місяців", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Раніше американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

Кремль підтвердив участь Росії у тристоронніх переговорах в ОАЕ
23 січня 2026, 07:14
Зеленський заявив, що Україна в Давосі домовилась про новий пакет необхідної ППО
23 січня 2026, 01:00
США та Україна запропонують РФ енергетичне перемир’я на трьохсторонніх переговорах
22 січня 2026, 19:07
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
"Іскандер" та 70 БпЛА: Кривий Ріг пережив наймасованішу атаку росіян
23 січня 2026, 09:01
Шахраї видають себе за начальника Сумської ОВА та просять гроші
23 січня 2026, 08:55
На Донеччині через російські обстріли загинули чотири людини, ще шестеро – поранені
23 січня 2026, 08:49
"Виховував" чужу дитину силою: родина з Луцька вимагає пів мільйона моральної шкоди
23 січня 2026, 08:38
На Буковині митники вилучили гаджети Apple на пів мільйона гривень
23 січня 2026, 08:30
У Львові під час розвантаження гранітних плит загинув 72-річний чоловік
23 січня 2026, 08:21
РФ вночі атакувала Україну 101 ударним дроном: сили ППО знешкодили 76 БпЛА
23 січня 2026, 08:11
На Житомирщині жінка та її троє дітей отруїлися чадним газом
23 січня 2026, 07:50
П'яний водій BMW у Києві збив пішохода та втік – йому загрожує до 10 років
23 січня 2026, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
