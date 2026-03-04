Над Днепропетровщиной ночью уничтожили более 30 вражеских дронов: повреждена инфраструктура
В ночь на 4 марта враг более 10 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Каменском районе россиян попали по Вишневской громаде. Там повреждена транспортная инфраструктура.
На Синельниковщине враг атаковал Дубовиковскую громаду. Побит частный дом.
В Самаровском районе под ударом было Перещепино. Возник пожар. Повреждена инфраструктура.
В Никопольщине россияне атаковали сам Никополь, Покровскую и Мировскую громады. Поврежден автомобиль.
К счастью, люди не пострадали.
Чиновник сообщил, что в течение ночи защитники неба из ПВК "Восход" уничтожили над разными районами области 34 ударных БпЛА врага.
Напомним, 3 марта российские военные атаковали Чугуев в Харьковской области. Пострадали пять человек, в том числе 7-летняя девочка.