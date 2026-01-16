Фото: УНИАН

Об этом информирует пресс-служба антикоррупционных ведомств, передает RegioNews.

В НАБУ и САП не указывают имя экспрокурора, но по данным "Украинской Правды", речь идет о Константине Кулике, который был уволен из Генпрокуратуры в 2019 году.

По данным следствия, Кулик способствовал одному из руководителей Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению государству ущерба на сумму более 641 млн. гривен.

По версии следствия, предприятие подал жалобу в ГФС на решение о взыскании налогов. Первый заместитель председателя ГФС, у которого была обязанность подписывать решение по результатам рассмотрения жалоб, не подписал проект решения в установленные сроки. Кулик, действуя в пользу предприятия, истребовал все материалы проверки в последний день срока, что сделало невозможным принятие решения.

Как следствие, жалоба была автоматически удовлетворена, а государство потеряло налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн. грн.

Действия бывшего прокурора квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, правоохранители прекратили деятельность преступной организации, присвоившей почти 3 млрд грн бюджетных средств на закупку мин для ВСУ. Сообщено о подозрении 10 лицам, среди которых представители компании-поставщика, ее руководители и бухгалтерия, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств.