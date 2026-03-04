Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 марта враг атаковал Украину 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 129 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 4 марта над Днепропетровщиной защитники уничтожили более 30 вражеских дронов. Россияне атаковали четыре района области.