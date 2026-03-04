Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева 3 марта обязал Офис генпрокурора расследовать действия народной депутатки Марьяны Безуглой по разглашению государственной тайны в контексте "Вагнергейта"

Об этом сообщил адвокат Романа Червинского Андрей Иосифов, передает RegioNews.

Такое решение принял суд, обязав чиновника генпрокуратуры безотлагательно внести сведения в ЕРДР и начать досудебное расследование по заявлению Романа Червинского, полностью удовлетворив жалобу на бездействие Офиса генпрокурора.

Иосипов объяснил, что речь идет о возможном разглашении государственной тайны, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Украины).

Ключевые факты дела

10 и 13 сентября 2021 Роман Червинский и другие офицеры давали показания Временной следственной комиссии ВРУ по спецоперации "Вагнергейт". Перед началом допроса всех членов ВСК официально предупредили, что эти сведения являются государственной тайной.

Несмотря на режим секретности, глава ВСК Марьяна Безугла в тот же день дала интервью СМИ, где раскрыла детали операции и данные об участии в ней конкретных лиц (военнослужащих).

Адвокат объяснил, что разглашение имен участников разведки фактически "подсветило" цели для спецслужб РФ. ФСБ РФ официально признала операцию "Вагнергейт" актом терроризма. Это поставило под прямую угрозу жизни офицеров, поскольку государство-агрессор системно проводит ликвидацию лиц, считаемых "террористами" (примеры убийств Воронича, Шаповала, Хараберюша и покушения на Буданова это подтверждают).

Он напомнил, что статус народного депутата не позволяет торговать безопасностью разведчиков ради политического пиара.