В Харькове возле многоэтажки произошел взрыв: погиб мужчина, его жена получила ранения
Во вторник, 3 марта, около 21:00 у подъезда многоквартирного дома в Основянском районе Харькова раздался взрыв
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В результате детонации неустановленного предмета 45-летний мужчина погиб на месте. Его 43-летняя жена получила ранения – пострадавшую госпитализировали.
На месте происшествия работали взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно, основной версией является "несчастный случай".
Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.
03 марта 2026
