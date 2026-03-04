Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 3 марта, около 21:00 у подъезда многоквартирного дома в Основянском районе Харькова раздался взрыв

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате детонации неустановленного предмета 45-летний мужчина погиб на месте. Его 43-летняя жена получила ранения – пострадавшую госпитализировали.

На месте происшествия работали взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно, основной версией является "несчастный случай".

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СЗЧ, взорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.