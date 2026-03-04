Россияне за сутки более 600 раз били по Запорожской области: двое раненых
За сутки оккупанты нанесли 624 удара по 36 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Войска РФ совершили 21 авиаудар по Самойловке, Лесному, Любицкому, Веселянке, Зеленым Дибровам, Орехову, Копаням, Гуляйпольскому, Воздвижовке, Долинке, Горькому, Преображенке, Новоукраинке, Чаривному, Верхней Терсе.
- 358 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Новониколаевку, Заречное, Беленькое, Новоивановку, Желтые Кручи, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализничное, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Зеленое, Доброполье, Прилуки, Щербаки, Чаривное, Варваровку.
- Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Степному, Зализничному, Новоданиловке, Варваровке.
- 241 артиллерийский удар пришелся по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Прилукам, Чаривному, Варваровке.
В результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам получили ранения два человека.
В полицию поступили 50 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, 3 марта российские военные атаковали Чугуев в Харьковской области. Пострадали пять человек, в том числе 7-летняя девочка.
03 марта 2026
04 марта 2026
