В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах

Как рассказали правоохранители, взятки требовали от перевозчиков. Также организаторы схемы предлагали взятки своим коллегам для непривлечения нарушителей к административной ответственности за превышение весовых норм, а также отсутствие документов на перевозку пассажиров.

Был задержан старший государственный инспектор отдела управления государственного контроля в Хмельницкой области. Он получил взятку в размере 30 тысяч гривен.

При этом главного специалиста Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Он предложил своему коллеге по управлению государственного надзора в Черкасской области 50 000 гривен взятки, чтобы тот не замечал нарушения некоторых перевозчиков.

