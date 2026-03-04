Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 7 многоэтажек и 7 частных домов.

Также оккупанты повредили здание коммунального предприятия и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов 15 человек получили ранения, из них – два ребенка.

Напомним, в ночь на 4 марта враг более 10 раз атаковал четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Повреждена инфраструктура.