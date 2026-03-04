В Житомире в частном дворе нашли 15 кг ртути

Фото: ГСЧС

В Житомире на территории частного домовладения спасатели обнаружили значительное количество ртути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Опасное вещество обнаружили в герметично закрытой колбе.

Спасатели установили, что в трехлитровой стеклянной банке находились отдельные колбы с ртутью – около 15 кг.

Токсический металл изъяли и передали специалистам для дальнейшей утилизации.

Напомним, в прошлом году во Львовской области во время ремонтных работ в лицее обнаружили более 2,7 кг ртути. Работники попали на стеклянную банку с опасным веществом, когда перекрывали кровлю столовой.