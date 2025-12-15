РФ выпустила по Украине 153 беспилотника: зафиксированы попадания на 10 локациях
В ночь на 15 декабря РФ атаковала Украину 153-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 133 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 10 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.
Напомним, из-за вражеских обстрелов и, как следствие, отсутствия напряжения в сети, движение поездов на Днепропетровщине временно задерживается.