Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 декабря РФ атаковала Украину 153-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 90 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 133 вражеских беспилотника, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников.

Напомним, из-за вражеских обстрелов и, как следствие, отсутствия напряжения в сети, движение поездов на Днепропетровщине временно задерживается.