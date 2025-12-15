Иллюстративное фото: из открытых источников

Польша работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые планируют списать с баланса польской армии до конца декабря

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, передает RegioNews со ссылкой на RMF24.

По словам Томчика, речь идет о 6-8 МиГах из 14 имеющихся в Польше. Передача этих истребителей не повлияет на обороноспособность страны, а вместо этого Польша получит украинские беспилотные технологии.

"Эти самолеты покидают польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация кажется достаточно очевидной", – сказал Томчик.

В то же время, решение о передаче истребителей еще не приняли. Этот вопрос будет среди тех, кто будет обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 19 декабря.

