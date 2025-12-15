17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 21:07

Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем

15 грудня 2025, 21:07
Фото: ілюстративне з відкритих джерел
Над Чорним морем Туреччина збила безпілотний літальний апарат, піднявши винищувачі F-16 для контролю повітряного простору

Про це в своєму дописі повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини, передає RegioNews.

Над Чорним морем турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни. Для контролю ситуації в небо підняли винищувачі F-16 НАТО та турецьких ВПС.

Винищувачі F-16 підняли в небо для контролю повітряного простору

За даними Міністерства національної оборони Туреччини, дрон вийшов з-під контролю і міг становити потенційну загрозу. Щоб уникнути ризику для населених пунктів, його збили у безпечній зоні.

Військові підкреслюють, що всі дії проводилися у рамках стандартних процедур контролю повітряного простору. Інцидент зафіксовано, а повітряний простір країни залишався під постійним наглядом національної та міжнародної системи контролю.

Міністерство також повідомило громадськість про ситуацію для запобігання поширенню неперевіреної інформації та підкреслило готовність оперативно реагувати на будь-які нові загрози з повітря.

Нагадаємо, у жовтні російські військові літаки вже порушували повітряний простір країн ЄС – тоді два винищувачі РФ вторглися в небо Литви під час навчань з дозаправки над Калінінградською областю.

