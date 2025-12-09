19:04  09 грудня
09 грудня 2025, 18:58

Зеленський відповів Трампу на вимогу провести вибори

09 грудня 2025, 18:58
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про те, що в Україні нібито давно слід провести президентські вибори

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на коментар Зеленського для La Repubblic, передає RegioNews.

Під час інтерв'ю журналісти попросили Зеленського відреагувати на слова Трампа, який у недавній розмові з Politico заявив, що Україні "настав час" провести вибори глави держави. Президент України відповів коротко: "Я завжди готовий".

У Європейському Союзі після заяв Трампа наголосили, що вважають Зеленського легітимним президентом України. Вони також зазначили, що вибори можуть відбутися лише тоді, коли це дозволять безпекові та правові обставини.

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Він заявив, що український народ повинен мати вибір.

Вибори в умовах війни

В умовах воєнного стану проведення позачергових виборів президента та народних депутатів теоретично можливе, проте організація голосування під час війни створює значні ризики для політичної стабільності.

Головна проблема – відсутність гарантій безпеки виборців, оскільки обстріли тривають по всій країні.

Як відомо, раніше видання Politico писало, що на Заході та серед депутатів фракції "Слуга народу" зростає занепокоєння через концентрацію влади в руках президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом

вибори Дональд Трамп Україна війна президент Зеленський Володимир
