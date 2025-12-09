Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на свои источники, передает RegioNews.

Отмечается, что во время встречи министров финансов G7 в понедельник, 8 декабря, Токио отклонило просьбу Брюсселя поддержать план предоставления Украине российских суверенных активов, хранящихся в бельгийском банке Euroclear.

Два дипломата ЕС, знакомые с ходом обсуждений, сообщили Politico, что Япония не может использовать замороженные на ее территории российские активы на сумму около 30 миллиардов долларов для предоставления кредита Украине. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма также пояснила, что использование этих активов осложнено юридическими проблемами.

В то же время, несколько чиновников отметили, что позиция Японии частично связана с нежеланием противоречить США, выступающим против использования российских активов в пользу Украины.

Напомним, 3 декабря президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен объявила два решения пофинансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".