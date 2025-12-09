22:03  08 декабря
09 декабря 2025, 07:28

"Я не даю им ничего": Трамп об отсутствии помощи Украине

09 декабря 2025, 07:28
Фото: из открытых источников
Президент США Дональд Трамп вновь выразил критику по поводу финансовой помощи, которую Украина получала во времена его предшественника Джо Байдена. При этом он подчеркнул, что лично не оказывал никакой поддержки Киеву

Об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами, передает RegioNews.

"Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов. Знаете, что я им дал? Ничего. Ну, сначала я дал им Джавелины, они уничтожили ими танки", – заявил Трамп.

По его словам, он считает, что ситуация сейчас выглядит "прекрасно", однако есть одна важная проблема: большое количество человеческих потерь, и он стремится этому положить конец.

Трамп также повторил свое заявление, что в течение прошлого месяца в Украине погибли 27 тысяч военных, среди которых в основном украинские и российские солдаты.

В то же время, он отметил, что США поставляют вооружение странам НАТО за "полную цену", а те в свою очередь передают эти ресурсы Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже завершила проработку ключевых положений мирного плана, разрабатываемого при участии американской стороны. По его словам, количество пунктов документа после переговоров в Женеве и работы с представителями США в Майами было сокращено с 28 до 20.

Ранее Трамп заявил, что Россия согласна на мирный план, но Зеленский его еще не читал.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

