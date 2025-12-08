ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від політичної партії "За майбутнє" Анни Скороход, визначивши заставу у розмірі 1,5 млн гривень

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

За даними слідства, помічника підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з незаконним впливом на ухвалення рішень органами влади.

Прокуратура наполягала на застосуванні застави через ризики тиску на свідків та можливість переховування від слідства.

Суд задовольнив клопотання частково, обравши заставу замість тримання під вартою. Після внесення коштів підозрюваний буде зобов’язаний виконувати низку процесуальних обов’язків, зокрема:

не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого або суду;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спроб контакту зі свідками у провадженні.

Справу продовжує розслідувати НАБУ та САП.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтованих висновків щодо нардепів Верховної Ради ІХ скликання через корупційні правопорушення.