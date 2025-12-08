22:03  08 грудня
08 грудня 2025, 21:35

ВАКС призначив заставу для помічника нардепки Скороход: яка сума

08 грудня 2025, 21:35
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для помічника народної депутатки від політичної партії "За майбутнє" Анни Скороход, визначивши заставу у розмірі 1,5 млн гривень

Про це повідомляє САП, передає RegioNews.

За даними слідства, помічника підозрюють у причетності до корупційної схеми, пов’язаної з незаконним впливом на ухвалення рішень органами влади.

Прокуратура наполягала на застосуванні застави через ризики тиску на свідків та можливість переховування від слідства.

Суд задовольнив клопотання частково, обравши заставу замість тримання під вартою. Після внесення коштів підозрюваний буде зобов’язаний виконувати низку процесуальних обов’язків, зокрема:

  • не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого або суду;
  • здати закордонний паспорт;
  • утримуватися від спроб контакту зі свідками у провадженні.

Справу продовжує розслідувати НАБУ та САП.

Що відомо про скандал із Скороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу в затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна, пов'язуючи це з її голосуванням всупереч позиції фракції. За її словами, затримання було спричинене тим, що вона проголосувала проти законопроєкту про відкриття ринку землі під час першого читання.

Водночас голова фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход у пропонуванні хабарів. Також він заявив, що депутатка лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп" і попередив про намір ініціювати її виключення з фракції.

У відповідь на ці звинувачення Скороход зазначила, що депутати нібито отримують по 5 тисяч доларів у конвертах.

Незабаром фракція "Слуга народу" ухвалила рішення виключити Анну Скороход зі свого складу. Після цього вона приєдналася до депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, у 2024 році Національне агентство з питань запобігання корупції склало щонайменше 70 адмінпротоколи та 34 обґрунтованих висновків щодо нардепів Верховної Ради ІХ скликання через корупційні правопорушення.

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
