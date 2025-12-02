Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики

2 грудня 2025 року Ірландія оголосила про надання Україні додаткового пакету фінансової допомоги на суму €125 млн. Кошти будуть спрямовані на забезпечення нелетальної військової підтримки та зміцнення енергетичної інфраструктури України, яка страждає від постійних атак з боку Росії

Про це повідомляє The Guardian, передає RegioNews.

€100 млн буде виділено на підтримку обороноздатності України, зокрема на боротьбу з нічними ракетними та дроновими атаками Росії.

€25 млн буде спрямовано на покращення енергетичної інфраструктури, що є критично важливим у контексті масштабних атак на українські енергетичні об'єкти.

Візит Володимира Зеленського та Олени Зеленської до Ірландії

Це рішення стало частиною результатів першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської до Ірландії. Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час візиту наголосив, що країна прагне активно підтримувати Україну не лише словами, але й конкретними діями.

Дорожня карта партнерства до 2030 року

Під час візиту також було підписано важливий документ — "Дорожню карту партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року". Цей документ є продовженням угод, досягнутих у вересні 2024 року, і передбачає розширення співпраці між країнами у політичній, безпековій, освітній і культурній сферах.

Попередні ініціативи Ірландії

Зокрема, Ірландія вже передала Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони в лютому 2025 року. Це допомога, яка відіграє важливу роль у протистоянні російським ракетним атакам.

Таким чином, Ірландія продовжує надавати значну підтримку Україні, зокрема у боротьбі з агресією Росії, і розширює співпрацю з українськими партнерами на довгострокову перспективу.