13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 19:51

США припинили фінансову підтримку України, – Трамп

02 грудня 2025, 19:51
Читайте также на русском языке
Фото: Instagram/Donald J. Trump
Читайте также
на русском языке

Зупинка безплатної військової допомоги США змушує Київ шукати нові джерела фінансування та постачання озброєнь

Про це рішення у соцмережах пише президент США Дональд Трамп, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.

Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО – вже не як безоплатну допомогу.

За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов’язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки.

Станом на зараз невідомо, чи остаточне рішення означає повну відмову від допомоги Україні. Але така трансформація політики США може мати серйозні наслідки для продовження військової підтримки та логістики озброєнь – як для Києва, так і для європейських союзників.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність перегляду базових оборонних документів України після зустрічі з міністром оборони Денисом Шмигалем та керівником ГУР Кирилом Будановим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США финансирование НАТО зброя допомога гроші Трамп
Bloomberg: Україна пошкодила головний маршрут для експорту казахстанської нафти
02 грудня 2025, 19:13
Ворог понад два десятки разів обстріляв Нікопольський район: поранено 13 цивільних людей
02 грудня 2025, 18:48
Путін пригрозив "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атаки на російські судна
02 грудня 2025, 18:35
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
Вже завтра стартує програма: українці отримають безкоштовні квитки на поїзд на 3000 км
02 грудня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »