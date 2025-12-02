Фото: Instagram/Donald J. Trump

Про це рішення у соцмережах пише президент США Дональд Трамп, передає RegioNews.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну між Україною та РФ, натомість вважають, що фінансовий тягар на себе мають взяти союзники.

Відповідно до його слів, США призупинили певні види постачання озброєнь до України. При цьому Трамп додав, що американська армія надалі продає озброєння через механізми НАТО – вже не як безоплатну допомогу.

За оцінками аналітиків, зупинка безплатної військової підтримки означає, що Київ та його партнери мають шукати інші джерела фінансування або закупівель оборонного спорядження. При цьому зобов’язання США перед союзниками може перетворитися на суто комерційні поставки.

Станом на зараз невідомо, чи остаточне рішення означає повну відмову від допомоги Україні. Але така трансформація політики США може мати серйозні наслідки для продовження військової підтримки та логістики озброєнь – як для Києва, так і для європейських союзників.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність перегляду базових оборонних документів України після зустрічі з міністром оборони Денисом Шмигалем та керівником ГУР Кирилом Будановим.