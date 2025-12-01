Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
У ЄС ухвалили нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля у Telegram.
У Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Учасниками зустрічі стали і представники України.
Основною темою обговорення стали спільні дії для зміцнення обороноздатності України та безпеки всього континенту.
Зокрема в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) Україні виділять 1,5 мільярда євро грантів на період 2025-2027 років.
Як повідомлялось, ЄС готує новий оборонний транш для України. Йдеться про 80 млн євро на дрони та ППО.
