Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ЄС ухвалили нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля у Telegram.

У Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Учасниками зустрічі стали і представники України.

Основною темою обговорення стали спільні дії для зміцнення обороноздатності України та безпеки всього континенту.

Зокрема в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) Україні виділять 1,5 мільярда євро грантів на період 2025-2027 років.

Як повідомлялось, ЄС готує новий оборонний транш для України. Йдеться про 80 млн євро на дрони та ППО.