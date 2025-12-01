15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 15:05

Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють

01 грудня 2025, 15:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ЄС ухвалили нові ініціативи для зміцнення обороноздатності України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля у Telegram.

У Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Учасниками зустрічі стали і представники України.

Основною темою обговорення стали спільні дії для зміцнення обороноздатності України та безпеки всього континенту.

Зокрема в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) Україні виділять 1,5 мільярда євро грантів на період 2025-2027 років.

Як повідомлялось, ЄС готує новий оборонний транш для України. Йдеться про 80 млн євро на дрони та ППО.

Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39
Умєров доповів Зеленському про результати переговорів у Флориді
01 грудня 2025, 07:10
Україна та США розпочали переговори про шляхи досягнення "достойного миру"
30 листопада 2025, 15:59
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 15:47
Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
01 грудня 2025, 15:23
Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву
01 грудня 2025, 15:15
У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
01 грудня 2025, 14:52
З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40
На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15
Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"
01 грудня 2025, 14:01
На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина
01 грудня 2025, 13:54
На Тернопільщині у ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст
01 грудня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
