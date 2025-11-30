Україна та США розпочали переговори про шляхи досягнення "достойного миру"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", – йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, українська делегація доповідатиме президенту Володимиру Зеленському за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Пізніше допис Рустема Умєрова був видалений з його Telegram-каналу.

Раніше ми повідомляли про те, хто замість Єрмака зустрінеться із посланцем Трампа Віткоффом. Як відомо, саме Андрій Єрмак на цьому тижні мав їхати до Маямі (Флорида) для переговорів з посланцями Трампа.