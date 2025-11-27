Зеленський призначив послом України в Сербії випускника академії ФСБ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ глави української держави №866/2025.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", – йдеться у тексті документа.

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії. У 2000-х навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 26 березня 2024 до 18 липня 2025 року був Секретарем РНБО.

