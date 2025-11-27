21:55  27 листопада
У Чернівцях підпалили синагогу
19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2025, 23:07

Зеленський призначив послом України в Сербії випускника академії ФСБ

27 листопада 2025, 23:07
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка послом України у Сербії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ глави української держави №866/2025.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", – йдеться у тексті документа.

Олександр Литвиненко народився 1972 року в Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії. У 2000-х навчався у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. З 26 березня 2024 до 18 липня 2025 року був Секретарем РНБО.

Нагадаємо, Зеленський призначив Єрмака головою делегації на переговорах із США після того, як дізнався, що НАБУ готує йому підозру. Про це повідомило видання ZN.UA.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Олександр Литвиненко посол політика Україна Сербія
"Наступного тижня Україна проведе важливі переговори з США та ЄС", – Зеленський
27 листопада 2025, 20:49
МВФ виділить Україні понад $8 млрд
26 листопада 2025, 22:22
Bloomberg: США радили Кремлю, як представити мирну угоду Трампу
26 листопада 2025, 07:11
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Якесь умовне перемир'я буде. Питання лише часу та умов
27 листопада 2025, 23:45
Одна із країн ЄС мотивуватиме українців повертатися додому: що пропонують
27 листопада 2025, 23:41
Стало відомо, скільки ветеранів буде в Україні після війни
27 листопада 2025, 23:26
Жодних реальних сигналів про переговори найближчі 2-3 місяці не буде – Кремль просто тягне час
27 листопада 2025, 22:49
У Чернівцях підпалили синагогу
27 листопада 2025, 21:55
Більше половини військовослужбовців незадоволені харчуванням – дослідження
27 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, скільки укриттів є в Україні
27 листопада 2025, 21:31
Фронтмен гурту ADAM досі в комі: дружина артиста звернулась до людей
27 листопада 2025, 21:30
"Росія напала на понад 19 країн, жодна не відповідала агресією", – голова дипломатії ЄС Кая Каллас
27 листопада 2025, 21:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Всі блоги »