Делегации Украины и России проводят прямые переговоры, которые непублично стартовали в Абу-Даби. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. Украинскую делегацию возглавляет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Переговоры проходят параллельно с дипломатическими усилиями США по продвижению обновленного проекта мирного соглашения.

По информации Axios, в Абу-Даби прибыл министр армии США Дэн Дрисколл, обсуждающий ситуацию с российскими представителями. Его визит стал неожиданным для обеих сторон, ведь планировалась другая тематика встреч. В Вашингтоне говорят, что диалог продвигается конструктивно, а Дрисколл координирует все действия с Белым домом.

Источники издания сообщают, что США и Украина согласовали обновленный вариант мирного плана, сократив его с 28 до 19 пунктов. Американская сторона заявляет, что Киев поддержал рамочные договоренности, хотя некоторые вопросы еще уточняются. Украинские чиновники демонстрируют осторожный оптимизм и отмечают достижение общего видения ключевых пунктов.

Самые чувствительные вопросы, в частности, относительно территориальных решений, должны обсуждать президенты США и Украины. Москва же заявляет, что поддержит документ только в случае его соответствия договоренностям, которые, по мнению Кремля, были достигнуты в ходе переговоров Трампа и Путина на Аляске. Сергей Лавров подчеркнул, что отклонение от этих подходов для России неприемлемо.

Axios также сообщает, что ожидается возможный визит Владимира Зеленского в США в ноябре, если переговоры будут продвигаться успешно. Точная дата встречи еще не определена, а сам процесс остается активным и привлекает несколько международных площадок.

Ранее сообщалось, в новой редакции мирного плана Украина согласилась ограничить численность своей армии до 800 тысяч военнослужащих – это менее жесткое условие по сравнению с предыдущей версией документа, подготовленной специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и специальным представителем российского руководства Кириллом Дмитриевым, которая предусматривала 600 тысяч.

Как известно, по данным СМИ, представителям РФ не понравился мирный план по Украине, который был изменен по итогам переговоров украинской и американской сторон в Женеве.

