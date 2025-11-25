Фото: ілюстративне

У столиці ОАЕ тривають непублічні переговори між українською та російською делегаціями, що супроводжуються активною дипломатичною участю США

Про це повідомляє Axios, передає RegioNews.

Делегації України та росії проводять прямі перемовини, які непублічно стартували в Абу-Дабі. Про це пише Axios із посиланням на американських чиновників. Українську делегацію очолює керівник ГУР Кирило Буданов. Переговори відбуваються паралельно з дипломатичними зусиллями США щодо просування оновленого проєкту мирної угоди.

За інформацією Axios, до Абу-Дабі прибув міністр армії США Дэн Дрісколл, який обговорює ситуацію з російськими представниками. Його візит став несподіваним для обох сторін, адже планувалася інша тематика зустрічей. У Вашингтоні кажуть, що діалог просувається конструктивно, а Дрісколл координує всі дії з Білим домом.

Джерела видання повідомляють, що США та Україна узгодили оновлений варіант мирного плану, скоротивши його з 28 до 19 пунктів. Американська сторона заявляє, що Київ загалом підтримав рамкові домовленості, хоча деякі питання ще уточнюються. Українські чиновники демонструють обережний оптимізм та відзначають досягнення спільного бачення ключових пунктів.

Найчутливіші питання, зокрема щодо територіальних рішень, мають обговорювати президенти США та України. Москва ж заявляє, що підтримає документ лише у разі його відповідності домовленостям, які, на думку Кремля, були досягнуті під час переговорів Трампа і Путіна на Алясці. Сергій Лавров підкреслив, що відхилення від цих підходів для Росії є неприйнятним.

Axios також повідомляє, що не виключається ймовірний візит Володимира Зеленського до США у листопаді, якщо переговори просуватимуться успішно. Точну дату зустрічі ще не визначено, а сам процес залишається активним та залучає кілька міжнародних майданчиків.

Раніше повідомлялося, у новій редакції мирного плану Україна погодилася обмежити чисельність своєї армії до 800 тисяч військовослужбовців – це менш жорстка умова порівняно з попередньою версією документа, підготовленою спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та спеціальним представником російського керівництва Кирилом Дмитрієвим, яка передбачала обмеження до 600 тисяч.

Як відомо, за даними ЗМІ, представникам РФ не сподобався мирний план щодо України, який був змінений за підсумками переговорів української та американської сторін у Женеві.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії