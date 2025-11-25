23:55  24 ноября
В Украине начинают дорожать "праздничные" фрукты: как изменились ценники
22:03  24 ноября
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
01:30  25 ноября
Певица Jerry Heil призналась, как всегда завоевывала одобрение отца
Тарас Загородний Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" info@regionews.ua
25 ноября 2025, 07:46

Почему "мирные планы" обречены: позиция Путина не меняется годами

25 ноября 2025, 07:46
Читайте також українською мовою
Эти танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничем, потому что позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях – 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года
Фото: из открытых источников
Первая была посвящена так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну и другие фантазии Кремля.

Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не уйдут – царь не может давать слабину.

По-моему, вся эта история с "мирными планами" началась с попытки части американского истеблишмента спасти Россию, как они бодро делали последние 150 лет, потому что они видят, что не могут решить одновременно две задачи:

  1. Защитить интересы США так, как это понимает Трамп (взять под контроль мировой рынок нефти).
  2. Спасти Россию.

Ибо "взять под контроль" – это значит, что в том числе России на основных рынках сбыта, например в Европе, не будет примерно никогда. А это фактическая смерть государства, потому что она на этом держалась с 60-х годов прошлого века.

Инициатором всей этой истории был тандем Виткофф и Дмитриев, которые могли сказать Трампу, что все "решали" (как и весной прошлого года), и он мог качать головой и дать отмашку попробовать. А вдруг выйдет? На такую версию наталкивает тот факт, что "план" появился мимо Госдепа и то, как технически грамотно Рубио топит эту историю через "сливы" конгрессменам, что это "не американский план". Да и делает он это как-то без вдохновения. Тем более, это вызывает сопротивление европейцев не из-за любви к Украине, а потому что страшно.

Главной целью этого "плана" было в краткосрочной перспективе прекратить удары по российской энергетике, которые только наращиваются, и вбросить в украинское общество побольше "измены" вокруг виртуального обсуждения вопросов (количество армии, "выход из Донбасса", идеологические вопросы), потому что по сути "мирный план" – это облегченный вариант требований Путина. Как только начнешь соглашаться на меньшее, сразу появится Путин и скажет, что он ничего не знает, и потребует все, чтобы еще больше дестабилизировать.

Наша главная задача, как была, так и остается неизменной – масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут. Снежок уже пошел. А там и "планы" могут быть совсем другие. Наше оружие делает нас субъектными. Ну, в публичной плоскости, конечно, "договариваться обсуждать разные планы". Это все равно не имеет никакого смысла, пока Путин в Кремле.

На картинке скрин с пресс-конференции Путина. "Приложение к Стабульским соглашениям". Это для него база для переговоров.

Украина война США Россия переговоры мирный план
 
