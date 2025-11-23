Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official

Украинская делегация в Женеве продолжает переговоры, чтобы согласовать условия для завершения войны и обеспечения безопасности

Об этом сообщает президент страны Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Украинская делегация продолжает работу в Женеве, сосредотачивая усилия на поиске конкретных решений для завершения войны и восстановления мира. Цель переговоров также включает в себя обеспечение длительного уровня безопасности для страны и ее граждан.

По результатам первых встреч команда предоставила краткие отчеты о проведенных переговорах и обсуждениях. Уже есть предварительное понимание, что американские предложения могут учитывать ключевые элементы украинского видения, критически важные для национальных интересов.

В настоящее время идет работа над тем, чтобы все предложенные мероприятия были максимально эффективными. Главная цель переговоров – достичь условий, которые позволят прекратить кровопролитие и остановить войну, чего ожидают украинские граждане.

Президент подчеркнул:

"Пока есть понимание, что американские предложения могут учесть ряд элементов, основанных на украинском видении и критически важных для национальных интересов Украины".

Он добавил, что продолжается работа над тем, "чтобы все элементы были действительно эффективными для достижения главной цели, на которую рассчитывают наши люди - в конце концов положить конец кровопролитию и войне".

Украинская сторона подчеркивает, что процесс требует тщательной проработки каждого аспекта, чтобы результаты могли обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в стране.

Ранее сообщалось, украинская делегация начала серию ключевых переговоров в Женеве с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и США по достижению справедливого мира.