17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 18:22

Украина получила от США новый мирный план и готовит переговоры с Трампом

20 ноября 2025, 18:22
Украина получила от Соединенных Штатов новый мирный план, предусматривающий конкретные шаги по деэскалации конфликта и восстановлению мира на востоке страны

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Во время встречи с американскими дипломатами президент Владимир Зеленский обозначил ключевые принципы, на которых Украина не готова идти на уступки, и стороны договорились совместно доработать эти пункты.

Главной целью плана есть создание безопасной политической и экономической основы для завершения войны и восстановления территориальной целостности Украины. Однако, как отметил Зеленский, есть ряд вопросов, требующих дополнительных переговоров и уточнений.

Вскоре также запланированы телефонные разговоры между Зеленским и Дональдом Трампом, во время которой они обсудят детали мирного плана, возможные варианты компромиссов, а также следующие дипломатические шаги для достижения мирного урегулирования конфликта.

Этот мирный план является важным этапом в международных усилиях, направленных на стабилизацию ситуации в Украине и нахождение долгосрочного решения для прекращения боевых действий.

Напомним, в письме президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен к лидерам государств Европейского Союза, датированному 17 ноября, отмечено, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

