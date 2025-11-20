13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 13:24

Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину

20 ноября 2025, 13:24
фото: Юлия Свириденко
Глава украинского правительства Юлия Свириденко провела встречу с министром Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниелом Дрисколлом во время его визита в Украину

Об этом Свириденко сообщила в соцсетях, передает RegioNews.

По словам главы Кабмина, этот визит дает возможность представителям американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии.

"Во время, когда Россия продолжает убивать наших людей, целить в жилые дома ракетами и бить по критически важной инфраструктуре, стратегия давления на Россию остается эффективной. Важно еще больше усиливать санкции против государства-агрессора для уменьшения возможностей вести агрессивную войну", – говорится в сообщении.

Ранее чрезвычайный и полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев проводит "положительные" переговоры с США по поводу возможности приобретения дальнобойных ракет Tomahawk. Также стороны обсуждают поставки другого оружия большой дальности.

11 ноября 2025
В Украину идет потепление до +20 градусов
07 августа 2025
