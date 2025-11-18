18:17  18 ноября
18 ноября 2025, 19:52

Из США депортировали 50 украинцев: что известно о возвращениях и причинах

18 ноября 2025, 19:52
Фото: иллюстративное
Через пункт пропуска "Шегини" в Украину вернулись 50 граждан, депортированных из США, причины пока уточняются

Об этом Общественному сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews.

18 ноября через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей в Украину вернулись 50 граждан, депортированных из Соединенных Штатов Америки.

По его словам, у всех депортированных были документы, подтверждающие их гражданство Украины или право на возвращение. Пограничники оформили их на въезд в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время уточняются обстоятельства, по которым США приняли решение о принудительном выдворении этих лиц.

Данные посольства Украины в США свидетельствуют, что еще около 80 граждан получили окончательные приказы о выселении из-за нарушения законодательства США. Из-за отсутствия прямых рейсов в Украину депортация осуществлялась транзитом через Польшу.

Среди депортированных есть граждане, долгое время находившиеся в США легально, но имевшие проблемы с законом. ГНСУ отметила, что не фиксирует массовые возвращения украинцев из США и оформляет каждого возвращающегося в соответствии с правилами.

Ранее сообщалось, власти США прорабатывают механизм выдворения украинцев, нарушивших американское законодательство – под депортацию попали примерно 80 человек.

депортация США Украина гражданские ДПСУ
