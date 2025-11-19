08:26  19 ноября
На Киевщине разоблачили подпольное производство фальсифицированных продуктов под известными брендами
19 ноября 2025, 08:10

В США одобрили возможную продажу Украине пакета модернизации для ЗРК Patriot на $105 млн

19 ноября 2025, 08:10
Фото: из открытых источников
Госдепартамент США одобрил продажу Украине пакета модернизации и поддержки для систем ПВО Patriot на сумму 105 млн долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Госдепартамента.

"Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести товары и услуги, связанные с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны PATRIOT", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в список товаров и услуг, которые запросила Украина, входит следующее:

  • модернизация пусковых установок M901 к конфигурации M903;
  • секретные и несекретные списки предложенных грузов и списки разрешенных запасов наземного вспомогательного оборудования;
  • другие необходимые услуги, вспомогательное оборудование, запасные части, поддержка, обучение и принадлежности;
  • другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Также отмечается, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, "вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечению региональной безопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО выделит 60 млрд долларов в помощь Украине в 2026 году. Помощь Альянса включает не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.

