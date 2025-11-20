Свириденко прокоментувала візит посадовців Пентагону в Україну

фото: Юлія Свириденко

Глава українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч із міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелом Дрісколлом під час його візиту в Україну

Про це Свириденко повідомила у соцмережах, передає RegioNews.

За словами очільниці Кабміну, цей візит дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

"У час коли росія продовжує вбивати наших людей, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на росію залишається ефективною. Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну", – йдеться у повідомленні.

Раніше надзвичайний і повноважний Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ проводить "позитивні" переговори зі США щодо можливості придбання далекобійних ракет Tomahawk. Також сторони обговорюють поставки іншої зброї великої дальності.