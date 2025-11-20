15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 13:24

Свириденко прокоментувала візит посадовців Пентагону в Україну

20 листопада 2025, 13:24
Читайте также на русском языке
фото: Юлія Свириденко
Читайте также
на русском языке

Глава українського уряду Юлія Свириденко провела зустріч із міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелом Дрісколлом під час його візиту в Україну

Про це Свириденко повідомила у соцмережах, передає RegioNews.

За словами очільниці Кабміну, цей візит дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

"У час коли росія продовжує вбивати наших людей, цілити в житлові будинки ракетами та бити по критично важливій інфраструктурі, стратегія тиску на росію залишається ефективною. Вкрай важливо ще більше посилювати санкції проти держави-агресора для зменшення можливостей вести агресивну війну", – йдеться у повідомленні.

Раніше надзвичайний і повноважний Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ проводить "позитивні" переговори зі США щодо можливості придбання далекобійних ракет Tomahawk. Також сторони обговорюють поставки іншої зброї великої дальності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Свириденко Юлія Анатоліївна Україна США політика Пентагон
Народні депутати викликали до Ради Свириденко, Умєрова, а також міністрів юстиції та енергетики
19 листопада 2025, 12:59
У США схвалили можливий продаж Україні пакета модернізації для ЗРК Patriot на $105 млн
19 листопада 2025, 08:10
З США депортували 50 українців: що відомо про повернення та причини
18 листопада 2025, 19:52
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »