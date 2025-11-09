17:51  07 ноября
09 ноября 2025, 09:49

Франция передала Украине 280 км рыболовных сетей для защиты от дронов, – The Guardian

09 ноября 2025, 09:49
Фото: The Guardian
Французские волонтеры нашли необычный способ помочь украинским военным — использованные рыболовные сети теперь служат щитом от вражеских дронов

Об этом пишет The Guardian, передает RegioNews.

Франция начала поставлять в Украину старые рыболовные сети, которые местные волонтеры и военные используют как простые, но действенные барьеры против вражеских дронов. Согласно данным волонтерской организации Kernic Solidarités, в Украину уже отправлены две партии сеток общей протяженностью около 280 км.

Эти сетки – не обычный полиэтилен: многие из них изготовлены из лошадиной шерсти и раньше служили для глубоководной ловли; срок службы таких орудий обычно составляет 12-24 месяца. Ежегодно на свалки в Бретани попадало около 800 тонн отслуженных сеток, и теперь часть этих "технических отходов" была перенаправлена на оборонные нужды.

В Украине сетки ставят вдоль прифронтовых дорог между столбами или над траншеями, создавая своеобразные "тоннели", в которых застревают винты и корпуса малых FPV-дронов – их сравнивают с мухами в паутине. Российские дроны-камикадзе, часто оснащаемые взрывчаткой и управляющие на расстоянии до 25 км, становятся в таких условиях менее эффективными, говорят военные и волонтеры.

Инициативу организовали местные рыбаки и благотворители из Бретани: волонтерская группа собирала, сортировала и грузила сетки, а украинские военные и спасатели разворачивают их там, где больше угроз – у дорог, мостов, госпиталей и полевых пунктов медицинской помощи. Представители Kernic Solidarités говорят, что простой материал спасает жизнь, а украинский посол лично поблагодарил волонтеров за помощь.

Ранее сообщалось, ДБР направило в суд дело против экс-директора Минобороны и руководителя госпредприятия, которые поставляли в ВСУ бракованные пулеметы – 200 стволов без маркировки выходили из строя во время боевого использования, а фактическое количество составляло лишь половину от заявленной.

война Франция защита дроны FPV-дроны рыболовные сети
