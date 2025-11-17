Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України

фото: Офіс Президента України

Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про посилення обороноздатності України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Європейська правда".

Як зазначається, декларація стосується "співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання".

Нагадаємо, візит українського лідера до Франції анонсували ще минулого тижня. Повідомляли, що темою розмови президентів буде низка питань двосторонньої співпраці.

Як повідомлялось, Франція передала Україні 280 км рибальських сіток для захисту від дронів. Ініціативу організували французькі рибалки та благодійники.