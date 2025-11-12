Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча"

Народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши його в “узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни

Про це Безугла заявила у своєму Telegram-каналі, коментуючи ситуацію, пов’язану з так званими "плівками Міндіча”, передає RegioNews.

"Єрмак має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів” і тими, хто атакує президента, — і використовує їх для власного посилення”, — написала депутатка.

Серед таких осіб Безугла згадала нардепа від "Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, Олександру Устінову з "Голосу”, видання "Українська правда” та "низку інших медіа й антикорупціонерів”.

На думку Безуглої, нині Єрмак нібито прагне усунути керівника ГУР Кирила Буданова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, яких вона назвала "основними конкурентами за вплив на президента”.

Депутатка також звинуватила главу ОП у спробі послабити позиції Зеленського через закон про незалежність НАБУ, який, за її словами, "збільшує залежність президента від Єрмака”.

"ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а парламент і Кабмін зведені до офісів реєстрації рішень”, — заявила Безугла.

Вона запропонувала президенту:

звільнити Єрмака;

залишити Буданова;

відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського;

"струсити” парламент і уряд;

створити нову коаліцію з перезапуском ключових комітетів.

Безугла назвала це "мінімумом, який потрібно зробити вже зараз”, наголосивши, що "суб’єктна Україна не потрібна ні РФ, ні США, ні Європі, ні світу”.

"Андрію Борисовичу, вибачте, але не можу бачити ваші козні, особливо ті, що спрямовані на ослаблення президента, і мовчати далі”, — звернулася депутатка безпосередньо до Єрмака.

Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.