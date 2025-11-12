14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 18:58

Безугла закликала Зеленського звільнити Єрмака після "плівок Міндіча"

12 листопада 2025, 18:58
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала керівника Офісу президента Андрія Єрмака, звинувативши його в “узурпації розуму Зеленського” та закликавши главу держави перезапустити ОП із новим керівником і структурою війни

Про це Безугла заявила у своєму Telegram-каналі, коментуючи ситуацію, пов’язану з так званими "плівками Міндіча”, передає RegioNews.

"Єрмак має домовленості з деякими групами впливу "розслідувачів” і тими, хто атакує президента, — і використовує їх для власного посилення”, — написала депутатка.

Серед таких осіб Безугла згадала нардепа від "Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка, Олександру Устінову з "Голосу”, видання "Українська правда” та "низку інших медіа й антикорупціонерів”.

На думку Безуглої, нині Єрмак нібито прагне усунути керівника ГУР Кирила Буданова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, яких вона назвала "основними конкурентами за вплив на президента”.

Депутатка також звинуватила главу ОП у спробі послабити позиції Зеленського через закон про незалежність НАБУ, який, за її словами, "збільшує залежність президента від Єрмака”.

"ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а парламент і Кабмін зведені до офісів реєстрації рішень”, — заявила Безугла.

Вона запропонувала президенту:

  • звільнити Єрмака;
  • залишити Буданова;
  • відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського;
  • "струсити” парламент і уряд;
  • створити нову коаліцію з перезапуском ключових комітетів.

Безугла назвала це "мінімумом, який потрібно зробити вже зараз”, наголосивши, що "суб’єктна Україна не потрібна ні РФ, ні США, ні Європі, ні світу”.

"Андрію Борисовичу, вибачте, але не можу бачити ваші козні, особливо ті, що спрямовані на ослаблення президента, і мовчати далі”, — звернулася депутатка безпосередньо до Єрмака.

Раніше Зеленський прокоментував корупційний скандал із міністрами юстиції та енергетики і анонсував очищення та перезавантаження української влади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Безугла Марʼяна Володимирівна
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Операцыя "Мідас": суд взяв під варту Ігоря Фурсенка у справі про ймовірну корупцію в Енергоатомі
12 листопада 2025, 19:54
У Чернігові жінку ошукали на понад 73 тисячі гривень: у чому небезпека "легкого заробітку"
12 листопада 2025, 19:44
Суд виправдав російського військового у справі про мародерство у Бородянці Київської області
12 листопада 2025, 19:28
На трасі Київ – Чоп сталася ДТП: перекрито одну смугу руху
12 листопада 2025, 19:07
Суд взяв під варту Лесю Устименко у справі про розкрадання Енергоатому
12 листопада 2025, 19:00
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли кілька громад: важко поранений 56-річний чоловік
12 листопада 2025, 18:48
Відключення світла 13 листопада: в Укренерго оголосили графіки обмежень
12 листопада 2025, 18:45
Літаки-розвідники, ударні дрони та бомбери на цифровому зв’язку: Мінцифра готує технологічну відповідь на нові виклики фронту
12 листопада 2025, 18:38
Втомився та благає розірвання шлюбу: на Рівненщині чоловік подав до суду, щоб розлучитися
12 листопада 2025, 18:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »