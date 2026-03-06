Фото: БЭБ

В Полтавской и Харьковской областях прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

АЗС работали без разрешительных документов: не было ни лицензий на розничную торговлю горючим, ни сертификатов качества и документов, подтверждающих его происхождение.

Незаконная АЗС в Полтавской области

Во время обысков правоохранители изъяли:

бензин и дизельное топливо;

резервуары со сжиженным газом;

емкости для хранения горючего;

топливораздаточные колонки с комплектующими.

Одну из АЗС уже полностью демонтировали.

Нелегальная АЗС в Харьковской области

Демонтаж АЗС в Харьковской области

Продолжается расследование по факту незаконного сбыта подакцизных товаров. Правоохранители подали ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Напомним, ранее в Киевской области накрыли три нелегальных АЗС, которые функционировали в Вышгородском и Бучанском районах. Правоохранители изъяли более 7 тонн дизельного горючего, более 3 тонн бензина марки А-95 и 4 тонны сжиженного газа.