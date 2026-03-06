08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 07:30

Без лицензий и сертификатов: на Полтавщине и Харьковщине накрыли нелегальные АЗС

06 марта 2026, 07:30
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

В Полтавской и Харьковской областях прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

АЗС работали без разрешительных документов: не было ни лицензий на розничную торговлю горючим, ни сертификатов качества и документов, подтверждающих его происхождение.

Без лицензий и сертификатов: в Полтавской и Харьковской областях накрыли нелегальные АЗС
Незаконная АЗС в Полтавской области

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • бензин и дизельное топливо;
  • резервуары со сжиженным газом;
  • емкости для хранения горючего;
  • топливораздаточные колонки с комплектующими.

Одну из АЗС уже полностью демонтировали.

В Полтавской и Харьковской областях накрыли нелегальные АЗС
Нелегальная АЗС в Харьковской области
В Харьковской и Полтавской областях накрыли нелегальные АЗС
Демонтаж АЗС в Харьковской области

Продолжается расследование по факту незаконного сбыта подакцизных товаров. Правоохранители подали ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Напомним, ранее в Киевской области накрыли три нелегальных АЗС, которые функционировали в Вышгородском и Бучанском районах. Правоохранители изъяли более 7 тонн дизельного горючего, более 3 тонн бензина марки А-95 и 4 тонны сжиженного газа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обыски Полтавская область АЗС правоохранители БЭБ
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик врезался во встречную легковушку
06 марта 2026, 09:12
СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных
06 марта 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить
06 марта 2026, 08:55
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06 марта 2026, 08:44
Россияне атаковали дронами и артиллерией три района Днепропетровщины: есть раненые
06 марта 2026, 08:33
Скрыл квартиру в Киеве за 3,6 млн грн: дело экспредседателя ВЛК ГПСУ направлено в суд
06 марта 2026, 08:22
В Хмельницком мужчина продал чужую машину, придумав историю о владельце-военном
06 марта 2026, 08:09
Венгрия фактически взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги – Сибига
06 марта 2026, 07:56
Украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов – Генштаб
06 марта 2026, 07:49
Похищение и убийство на Бали: подтверждена гибель украинца Комарова, один подозреваемый задержан
06 марта 2026, 07:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »