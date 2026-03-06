Без лицензий и сертификатов: на Полтавщине и Харьковщине накрыли нелегальные АЗС
В Полтавской и Харьковской областях прекратили работу двух незаконных автозаправочных станций
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
АЗС работали без разрешительных документов: не было ни лицензий на розничную торговлю горючим, ни сертификатов качества и документов, подтверждающих его происхождение.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- бензин и дизельное топливо;
- резервуары со сжиженным газом;
- емкости для хранения горючего;
- топливораздаточные колонки с комплектующими.
Одну из АЗС уже полностью демонтировали.
Продолжается расследование по факту незаконного сбыта подакцизных товаров. Правоохранители подали ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.
Напомним, ранее в Киевской области накрыли три нелегальных АЗС, которые функционировали в Вышгородском и Бучанском районах. Правоохранители изъяли более 7 тонн дизельного горючего, более 3 тонн бензина марки А-95 и 4 тонны сжиженного газа.