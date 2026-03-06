Похищение и убийство на Бали: подтверждена гибель украинца Комарова, один подозреваемый задержан
Индонезийская полиция подтвердила, что расчлененное тело, найденное на побережье Бали, принадлежит 28-летнему украинцу Игорю Комарову
Об этом пишет издание Jakarta Globe со ссылкой на индонезийскую полицию, передает RegioNews.
Отмечается, что лабораторные тесты, проведенные в Национальном центре судебной экспертизы в Джакарте, подтвердили совпадение ДНК найденных частей тела с генетическими образцами, предоставленными родителями Комарова.
Остатки тела были обнаружены местными жителями 26 февраля у пляжа Кетевелл. При дальнейших поисках вдоль реки и побережья нашли голову, туловище, руки и ноги.
Правоохранители задержали одного подозреваемого и объявили еще шестерых иностранцев в розыск. Также они обратились в Интерпол за помощью в международном розыске.
Напомним, ранее правоохранители подтвердили, что ДНК матери Игоря Комарова полностью совпадает со следами крови, обнаруженными на вилле в районе Табанан.
Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали
20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.
Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.
По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.
По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.
Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждает, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.