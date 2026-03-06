08:44  06 марта
06 марта 2026, 07:39

Похищение и убийство на Бали: подтверждена гибель украинца Комарова, один подозреваемый задержан

06 марта 2026, 07:39
Игорь Комаров и блоггер Ева Мишалова. Фото: Instagram/@yeva_mishalova
Индонезийская полиция подтвердила, что расчлененное тело, найденное на побережье Бали, принадлежит 28-летнему украинцу Игорю Комарову

Об этом пишет издание Jakarta Globe со ссылкой на индонезийскую полицию, передает RegioNews.

Отмечается, что лабораторные тесты, проведенные в Национальном центре судебной экспертизы в Джакарте, подтвердили совпадение ДНК найденных частей тела с генетическими образцами, предоставленными родителями Комарова.

Остатки тела были обнаружены местными жителями 26 февраля у пляжа Кетевелл. При дальнейших поисках вдоль реки и побережья нашли голову, туловище, руки и ноги.

Правоохранители задержали одного подозреваемого и объявили еще шестерых иностранцев в розыск. Также они обратились в Интерпол за помощью в международном розыске.

Напомним, ранее правоохранители подтвердили, что ДНК матери Игоря Комарова полностью совпадает со следами крови, обнаруженными на вилле в районе Табанан.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждает, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарек), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
