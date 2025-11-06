СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича

Фото: из открытых источников

2024 стал ключевым в становлении Тимура Миндича в системе власти президента Владимира Зеленского

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным источников УП, бизнесмен активно расширял свое влияние, в частности, через контакты в Кабмине и размещение своих людей на ключевых министерских должностях.

К сфере влияния Миндича относили тогдашних министра энергетики Германа Галущенко, министерку экологии Светлану Гринчук и министра аграрной политики Виталия Коваля. Часть этих должностных лиц осталась в Кабмине даже после последующих перезагрузок правительства.

Кроме того, 2024 стал прорывным для оборонной компании Fire Point, с которой связывают Миндича.

По данным источников, компания начала получать миллиардные контракты от государства на производство дронов для ВСУ, а только в ноябре заключила сделки на сумму более 7 млрд. грн. Денежные средства поступали как из государственного бюджета, так и от западных партнеров.

Главный конструктор компании Денис Штилерман в интервью отмечал, что Миндич не является совладельцем Fire Point и не имел непосредственного контроля за деятельностью компании. Впрочем, он проявлял интерес к бизнесу и пытался войти в число акционеров, однако получил отказ.

В январе 2025 года НАБУ направило запрос в Государственную службу финансового мониторинга по движению средств компании, но результатов до сих пор нет.

После появления информации о возможных связях Миндича с Fire Point и расследовании завышения цен, менеджмент компании решил продать долю бизнеса покупателю из Саудовской Аравии.

Справка: Fire Point – один из крупнейших подрядчиков украинской армии.

Компания производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". FP-1, официально представленный в мае 2025 года (хотя его начали применять ранее), используется для ударов по объектам российской нефтепереработки в отдаленных от фронта регионах.

Ракета "Фламинго", о которой стало известно в августе 2025 года, пока не запущена в массовое производство.

Напомним, ранее СМИ писали, что руководство компанией Fire Point, ставшей ключевым поставщиком дронов для Вооруженных сил Украины, осуществляют лица, которые до начала полномасштабной войны не имели опыта в этой сфере. В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть Тимур Миндич, являющийся совладельцем студии "Квартал 95" и близким другом президента Зеленского.

