Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 950 оккупантов, семь танков, шесть бронемашин, 45 артиллерийских систем, а также 208 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 5 марта Военно-морские силы и Силы специальных операций поразили подразделения россиян, находящиеся на буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря.