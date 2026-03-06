Украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов – Генштаб
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 950 оккупантов, семь танков, шесть бронемашин, 45 артиллерийских систем, а также 208 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 5 марта Военно-морские силы и Силы специальных операций поразили подразделения россиян, находящиеся на буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря.
