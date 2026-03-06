Венгрия фактически взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги – Сибига

Фото: Офис Президента

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Сибиги, семь украинцев управляли двумя банковскими автомобилями, следовавшими транзитом между Австрией и Украиной и перевозившие наличные в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

"Если это та самая "сила", о которой ранее заявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина уже направила официальную ноту с требованием немедленно уволить граждан и обратится в Европейский Союз с призывом оценить незаконные действия Венгрии.

В прессслужбе Ощадбанка сообщили, что два инкассаторских автомобиля были безосновательно задержаны при перевозке иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank Австрия и Ощадбанком Украина.

"Объем ценностей, которые находились в автомобилях, составил 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота", – отметили в банке.

Известно, что автомобили находятся в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение сотрудников Ощадбанка пока неизвестно.

"Ощадбанк требует немедленного увольнения своих сотрудников и возврата имущества", – подчеркнули в пресс-службе.

Руководство банка находится в постоянном контакте с МИДом и правоохранительными органами Украины для координации дальнейших действий.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Орбан фактически поддерживает российского диктатора Путина, поскольку блокирует вступление Украины в ЕС.