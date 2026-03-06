08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
UA | RU
UA | RU
06 марта 2026, 07:56

Венгрия фактически взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги – Сибига

06 марта 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия фактически взяла в заложники 7 работников Ощадбанка и похитила перевозимые ими деньги

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Сибиги, семь украинцев управляли двумя банковскими автомобилями, следовавшими транзитом между Австрией и Украиной и перевозившие наличные в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

"Если это та самая "сила", о которой ранее заявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина уже направила официальную ноту с требованием немедленно уволить граждан и обратится в Европейский Союз с призывом оценить незаконные действия Венгрии.

В прессслужбе Ощадбанка сообщили, что два инкассаторских автомобиля были безосновательно задержаны при перевозке иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank Австрия и Ощадбанком Украина.

"Объем ценностей, которые находились в автомобилях, составил 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота", – отметили в банке.

Известно, что автомобили находятся в центре Будапешта вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение сотрудников Ощадбанка пока неизвестно.

"Ощадбанк требует немедленного увольнения своих сотрудников и возврата имущества", – подчеркнули в пресс-службе.

Руководство банка находится в постоянном контакте с МИДом и правоохранительными органами Украины для координации дальнейших действий.

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Орбан фактически поддерживает российского диктатора Путина, поскольку блокирует вступление Украины в ЕС.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина деньги Венгрия похищение Ощадбанк скандал Заложники золото Сибига Андрей Иванович работники
Страны ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины
05 марта 2026, 20:39
Все новости »
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик врезался во встречную легковушку
06 марта 2026, 09:12
СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных
06 марта 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить
06 марта 2026, 08:55
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06 марта 2026, 08:44
Россияне атаковали дронами и артиллерией три района Днепропетровщины: есть раненые
06 марта 2026, 08:33
Скрыл квартиру в Киеве за 3,6 млн грн: дело экспредседателя ВЛК ГПСУ направлено в суд
06 марта 2026, 08:22
В Хмельницком мужчина продал чужую машину, придумав историю о владельце-военном
06 марта 2026, 08:09
Украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов – Генштаб
06 марта 2026, 07:49
Похищение и убийство на Бали: подтверждена гибель украинца Комарова, один подозреваемый задержан
06 марта 2026, 07:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Виктор Шлинчак
Все блоги »