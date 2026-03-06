Фото: ГСЧС

В ночь на 6 марта враг атаковал три района области РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражескими обстрелами были сам Никополь, Мировская и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, несколько админпостроек, предприятие, магазины, парикмахерская. Уничтожены дом, 3 хозяйственные постройки и авто. Повреждены более 20 многоэтажных и частных домов, автобусы, легковушки и грузовики.

В Никополе ранения получили 16-летняя девушка, 55-летняя женщина и 66-летний мужчина. Спасатели транспортировали девушку в безопасное место и передали медикам. Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге из-за российских ударов возникли пожары. Повреждены многоэтажки, лицей, предприятие и объект инфраструктуры. Все возгорания ликвидировали, на месте работали психологи ГСЧС.

В Васильковской громаде, что на Синельниковщине два частных дома уничтожены, еще два – повреждены.

Напомним, для помощи жителям в Кривом Роге развернули два штаба. Туда могут обращаться люди, чьи дома получили повреждения.