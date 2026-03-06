08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
19:36  05 марта
Завтра в Украине будет облачно, местами пройдет снег с дождем
06 марта 2026, 08:33

Россияне атаковали дронами и артиллерией три района Днепропетровщины: есть раненые

06 марта 2026, 08:33
Фото: ГСЧС
В ночь на 6 марта враг атаковал три района области РСЗО "Ураган", беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражескими обстрелами были сам Никополь, Мировская и Покровская громады. Повреждены инфраструктура, несколько админпостроек, предприятие, магазины, парикмахерская. Уничтожены дом, 3 хозяйственные постройки и авто. Повреждены более 20 многоэтажных и частных домов, автобусы, легковушки и грузовики.

В Никополе ранения получили 16-летняя девушка, 55-летняя женщина и 66-летний мужчина. Спасатели транспортировали девушку в безопасное место и передали медикам. Все пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге из-за российских ударов возникли пожары. Повреждены многоэтажки, лицей, предприятие и объект инфраструктуры. Все возгорания ликвидировали, на месте работали психологи ГСЧС.

В Васильковской громаде, что на Синельниковщине два частных дома уничтожены, еще два – повреждены.

Напомним, для помощи жителям в Кривом Роге развернули два штаба. Туда могут обращаться люди, чьи дома получили повреждения.

Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик врезался во встречную легковушку
06 марта 2026, 09:12
СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных
06 марта 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить
06 марта 2026, 08:55
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06 марта 2026, 08:44
Скрыл квартиру в Киеве за 3,6 млн грн: дело экспредседателя ВЛК ГПСУ направлено в суд
06 марта 2026, 08:22
В Хмельницком мужчина продал чужую машину, придумав историю о владельце-военном
06 марта 2026, 08:09
Венгрия фактически взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги – Сибига
06 марта 2026, 07:56
Украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов – Генштаб
06 марта 2026, 07:49
Похищение и убийство на Бали: подтверждена гибель украинца Комарова, один подозреваемый задержан
06 марта 2026, 07:39
