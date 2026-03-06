08:44  06 марта
06 марта 2026, 07:25

ЗАЭС снова имеет две линии питания: МАГАТЭ подтвердило

06 марта 2026, 07:25
Фото: из открытых источников
Оккупированная российской армией Запорожская атомная электростанция вновь имеет две линии внешнего питания

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии, передает RegioNews.

Энергетики в рамках локального прекращения огня отремонтировали резервную линию питания "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ. В настоящее время ее подключили к станции.

Таким образом, ЗАЭС снова может получать электроэнергию от объединенной энергосистемы Украины по двум линиям.

"Дополнительная линия электропередач вне площадки усиливает ядерную безопасность и защиту", – отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС пережила 11-й блекаут во время оккупации – обе линии внешнего электропитания отключились с разницей в 20 минут, а во время испытаний аварийного дизель-генератора из его дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

