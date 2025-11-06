Фото из открытых источников

Бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований. Журналисты узнали об этом из источников в американском истеблишменте

Об этом говорится в материале Украинской Правды, передает RegioNews.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщили, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Речь идет об отмывании средств. По словам инсайдеров, "предметом исследования" стала оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и мужчина по прозвищу "Sugarman".

Похожая фамилия, обратили внимание журналисты, имеет бизнесмен Михаил Цукерман. Как ранее говорил в своих расследованиях депутат Ярослав Железняк, Цукерман и связанные с ним компании "засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения".

Напомним, ранее СМИ писали, что руководство компанией Fire Point, ставшей ключевым поставщиком дронов для Вооруженных сил Украины, осуществляют лица, которые до начала полномасштабной войны не имели опыта в этой сфере. В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть Тимур Миндич, являющийся совладельцем студии "Квартал 95" и близким другом президента Зеленского.

Также сообщалось, кто такой Тимур Миндич. После 2019 года Тимур Миндич как один из партнеров нового президента Украины логически поднялся на более высокий уровень. Так журналисты раскопали, что в 2021 году в его квартире состоялось празднование дня рождения Зеленского – с его и не только его присутствием.