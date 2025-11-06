16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 15:47

Соратник Зеленского и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР

06 ноября 2025, 15:47
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американского Федерального бюро расследований. Журналисты узнали об этом из источников в американском истеблишменте

Об этом говорится в материале Украинской Правды, передает RegioNews.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты сообщили, что Тимур Миндич может стать фигурантом официального расследования ФБР. Речь идет об отмывании средств. По словам инсайдеров, "предметом исследования" стала оффшорная компания с Британских Виргинских островов, компания с британской регистрацией и мужчина по прозвищу "Sugarman".

Похожая фамилия, обратили внимание журналисты, имеет бизнесмен Михаил Цукерман. Как ранее говорил в своих расследованиях депутат Ярослав Железняк, Цукерман и связанные с ним компании "засветились на Одесском припортовом заводе до полномасштабного вторжения".

Напомним, ранее СМИ писали, что руководство компанией Fire Point, ставшей ключевым поставщиком дронов для Вооруженных сил Украины, осуществляют лица, которые до начала полномасштабной войны не имели опыта в этой сфере. В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point может быть Тимур Миндич, являющийся совладельцем студии "Квартал 95" и близким другом президента Зеленского.

Также сообщалось, кто такой Тимур Миндич. После 2019 года Тимур Миндич как один из партнеров нового президента Украины логически поднялся на более высокий уровень. Так журналисты раскопали, что в 2021 году в его квартире состоялось празднование дня рождения Зеленского – с его и не только его присутствием.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование Тимур Миндич
СМИ узнали о миллиардных контрактах Fire Point и влиянии Миндича
06 ноября 2025, 14:15
Журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсонщины незадекларированное состояние и люксовый внедорожник
05 ноября 2025, 09:23
СБУ проводит обыски у родственников детектива НАБУ
20 октября 2025, 15:19
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »