В Кривом Роге "шахеды" попали в девятиэтажку и предприятие

Иллюстративное фото: УНИАН

В Кривом Роге российские дроны-камикадзе ударили по двум разным локациям города – девятиэтажному жилому дому и предприятию инфраструктуры

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

На местах попаданий продолжается тушение пожаров и аварийно-спасательная операция.

Спасатели уже ликвидировали два пожара, еще на одном объекте идет их локализация. В результате удара повреждено до 30 жилых домов.

Жителей оперативно эвакуировали. По словам Александра Вилкула, обошлось без пострадавших.

"Слава Богу – без пострадавших. Реально чудо. Всех вывели, всех эвакуировали", – сообщил он.

Для помощи жителям города разворачивают два штаба. В Саксаганском районе пункт помощи работает в школе рядом с местом попадания, в Долгинцевском районе – возле здания исполкома.

Туда могут обращаться люди, чьи дома получили повреждения. Город принимает заявления на материальную помощь, а также предоставляет необходимые строительные материалы для первоочередного ремонта.

Напомним, утром 5 марта враг атаковал железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Во время движения грузового поезда дрон попал в электровоз. Получили ранения машинист и его помощник, им оказали медпомощь.