Фото: полиция

В Хмельницком полицейские задержали мужчину, который присвоил и продал чужой Daewoo, припаркованный возле дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Владелец машины обратился в полицию, когда заметил пропажу машины, которая долгое время стояла неисправной во дворе. Как выяснилось, 43-летний житель дома, возле которого была припаркована легковушка, увидел, что она незакрыта, а внутри лежат ключи и документы.

Чтобы подзаработать, злоумышленник нашел покупателя и соврал ему, будто машина принадлежит его брату, пропавшему без вести на фронте. Покупатель, ничего не подозревая, отдал деньги, заменил аккумулятор и уехал.

Правоохранители разыскали и изъяли автомобиль.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

Отмечается, что фигурант уже был судим за кражи. Следствие продолжается.

