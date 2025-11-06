ЗМІ дізналися про мільярдні контракти Fire Point та вплив Міндіча

Фото: з відкритих джерел

2024 рік став ключовим у становленні Тимура Міндіча в системі влади президента Володимира Зеленського

передає RegioNews.

За даними джерел УП, бізнесмен активно розширював свій вплив, зокрема через контакти в Кабміні та розміщення своїх людей на ключових міністерських посадах.

До сфери впливу Міндіча відносили тодішніх міністра енергетики Германа Галущенка, міністерку екології Світлану Гринчук та міністра аграрної політики Віталія Коваля. Частина цих посадовців залишилася у Кабміні навіть після наступних перезавантажень уряду.

Окрім того, 2024 рік став проривним для оборонної компанії Fire Point, з якою пов'язують Міндіча.

За даними джерел, компанія почала отримувати мільярдні контракти від держави на виробництво дронів для ЗСУ, а лише в листопаді уклала угоди на суму понад 7 млрд грн. Кошти надходили як із державного бюджету, так і від західних партнерів.

Головний конструктор компанії Денис Штілерман у інтерв’ю зазначав, що Міндіч не є співвласником Fire Point та не мав безпосереднього контролю над діяльністю компанії. Втім, він проявляв інтерес до бізнесу та намагався увійти до числа акціонерів, проте отримав відмову.

У січні 2025 року НАБУ направило запит до Державної служби фінансового моніторингу щодо руху коштів компанії, але результатів досі немає.

Після появи інформації про можливі зв'язки Міндіча із Fire Point та розслідування щодо завищення цін, менеджмент компанії вирішив продати частку бізнесу покупцю із Саудівської Аравії.

Довідка: Fire Point – один із найбільших підрядників української армії.

Компанія виробляє далекобійні ударні безпілотники FP-1 та крилаті ракети FP-5 "Фламінго". FP-1, офіційно представлений у травні 2025 року (хоча його почали застосовувати раніше), використовується для ударів по об'єктах російської нафтопереробки у віддалених від фронту регіонах.

Ракета "Фламінго", про яку стало відомо у серпні 2025-го, поки що не запущена у масове виробництво.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що керівництво компанією Fire Point, яка стала ключовим постачальником дронів для Збройних сил України, здійснюють особи, які до початку повномасштабної війни не мали досвіду в цій сфері. У той же час у НАБУ припускають, що кінцевим бенефіціаром Fire Point може бути Тимур Міндіч, який є співвласником студії "Квартал 95" та близьким другом президента Зеленського.

