28 октября 2025, 15:53

Компания Fire Point, которая стала ведущим поставщиком дронов для ВСУ, может быть связана с Миндичем – СМИ

28 октября 2025, 15:53
иллюстративное фото: из открытых источников
В 2022 году компания Fire Point называлась Centrocast и была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. Совладелец Fire Point Егор Скалига также управляет компанией по поиску локаций для съемок AtPoint

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, эта компания искала локации, в частности для картины 2016 года "Восемь лучших свиданий", главную роль в которой сыграл Владимир Зеленский.

Сейчас Fire Point – один из самых крупных подрядчиков украинской армии. Компания производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". FP-1, официально представленный в мае 2025 г. (хотя его начали применять ранее), используется для ударов по объектам российской нефтепереработки в отдаленных от фронта регионах. Ракета Фламинго, о которой стало известно в августе 2025-го, пока не запущена в массовое производство. Но, как заявил Зеленский, по итогам испытаний она показала себя наиболее успешной из украинских ракет.

Управляют Fire Point люди, которые до начала полномасштабной войны не имели отношения к беспилотникам. Кроме Егора Скалиги, это бизнесмен с техническим образованием Денис Штилерман (он главный конструктор Fire Point) и архитектор Ирина Терех, ранее занимавшаяся уличной мебелью (она технический директор). По словам Штиллермана, после 2022 года он с друзьями начал помогать ВСУ с дронами – и увидел, что на рынке нечего покупать. Так появилась Fire Point.

В августе 2025-го, как говорила Ирина Терех, Fire Point выпускала до 100 дронов FP-1 в день и продавала их армии по 55 тысяч долларов. Бывший украинский чиновник, имевший доступ к оборонным контрактам, сказал Kyiv Independent, что среди украинских производителей дронов, получающих государственные средства (таких в стране более 500), Fire Point, "несомненно, является ведущим". Другой источник, знакомый с бизнесом Fire Point, сообщил, что в этом году компания рассчитывает заработать более 1 миллиарда долларов по госконтрактам.

В прошлом году, судя по документам, с которыми ознакомилась Kyiv Independent, Fire Point продала FP-1 на 320 миллионов долларов – чуть меньше трети всего годового бюджета Минобороны Украины на

В то же время в НАБУ предполагают, что конечным бенефициаром Fire Point является Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал 95" и друг Зеленского.

"Слухи о том, что беспилотники [Fire Point] связаны с Миндичем, ходят достаточно активно, и я убежден, что эта версия соответствует действительности", – сообщил один из источников.

Ранее мы сообщали, кто такой Тимур Миндич , ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП. После 2019 года Тимур Миндич как один из партнеров нового президента Украины логически поднялся на более высокий уровень. Да, журналисты раскопали, что в 2021 году в его квартире состоялось празднование дня рождения Зеленского – с его и не только его присутствием.

