Этой ночью россияне атаковали Тростянецкую общину в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Враг цинично ударил по жилым домам – прицельно, ночью, когда люди спали

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

По предварительной информации, один человек погиб.

Из-под завалов спасатели деблокировали еще троих пострадавших – им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасательные службы, идет поисково-спасательная операция. Последствия атаки уточняются.

Напомним, в субботу, 1 ноября, российские военные в очередной раз атаковали энергообъекты Сумской общины. Во время сбития вражеских дронов получил ранение 33-летний житель общины. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.