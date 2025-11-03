Ночная атака на Сумщине: есть погибший, трех человек достали из-под завалов
Этой ночью россияне атаковали Тростянецкую общину в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Враг цинично ударил по жилым домам – прицельно, ночью, когда люди спали
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .
По предварительной информации, один человек погиб.
Из-под завалов спасатели деблокировали еще троих пострадавших – им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте работают спасательные службы, идет поисково-спасательная операция. Последствия атаки уточняются.
Напомним, в субботу, 1 ноября, российские военные в очередной раз атаковали энергообъекты Сумской общины. Во время сбития вражеских дронов получил ранение 33-летний житель общины. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
